Rameau Voetzorg & Schoenmode aan het Werkfestival: “Wij presenteren graag ons ambachtelijk schoenmakers vak”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Of je werk zoekt of niet, Rameau Voetzorg & Schoenmode presenteert graag hun ambachtelijk schoenmakers vak en de vele mogelijkheden op het schoen technisch gebied! “We presenteren graag ons bedrijf aan de voorkant Voetzorg & Schoenmode, maar zijn uiteindelijk het meest uniek in wat er in de werkplaats gebeurt, een kijkje achter de schermen!”, vertelt een enthousiaste Mads Rameau, die de functie directie en orthopedisch schoentechnicus bekleedt.

“De meerwaarde van dit festival is toch ook wel om te laten zien hoeveel diversiteit Sneek kent aan bedrijven en als ik zo vrij mag zijn behoren wij dan daar toch ook zeker bij als uniek bedrijf! Waarin wij ons onderscheiden? Wij onderscheiden ons voornamelijk in het ambacht dat ons vak kent! Daarnaast is het zo dat we staan voor kwaliteit en geen kwantiteit, schoenmaker houd je bij je leest, dit spreekwoord maken we graag visueel.”

Rameau Voetzorg & Schoenmode verwacht een hoop bezoekers op het Werkfestival. “Of ze op voorhand geïnteresseerd zijn in ons vak vraag ik mij af, maar wij zullen er alles aan doen om de interesse te wekken.” Wat het werk zo leuk maakt? “Mensen! Gasten, bezoekers, cliënt of wel patiënt. Het mooiste aan ons vak is om de mensen gelukkig te maken. Prettig lopen is prettig leven!

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek