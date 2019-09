Kachelspeciaalzaak de Smidse aan het Werkfestival: “Ben jij de nieuwe schoorsteenveger die wij zoeken?”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Benieuwd naar werken bij een kachelspeciaalzaak en het vakmanschap van een schoorsteenveger? Op 28 september vertelt familiebedrijf Kachelspeciaalzaak de Smidse graag meer over het vak en het bedrijf. “Het is altijd goed om je bedrijf onder de aandacht te brengen. Het Werkfestival is een leuke manier om je bedrijf te presenteren. Ook hopen we deze dag kennis te maken met een nieuwe schoorsteenveger voor ons bedrijf!”, vertelt eigenaar Cor van Wieren.

Wat maakt het werken bij Kachelspeciaalzaak de Smidse zo leuk? “Een haard brengt gegarandeerd sfeer in huis. Ook als het vuur niet brandt is de haard een echte sfeermaker voor het interieur. Een haard is vaak het middelpunt van een ruimte. Samen met de klant maken wij er een mooi geheel van, zodat het een stijlvolle eyecatcher van de ruimte wordt. Vakmanschap, kwaliteit en service staan bij ons voorop.”

De Smidse Kachelspeciaalzaak is een veelzijdig bedrijf met als specialisatie de levering en installatie van kachels, haarden, schouwen, openhaarden en rookkanalen. “Wij zijn in het noorden één van de weinige bedrijven in deze markt. Daarom laten wij zien wie wij zijn en wat wij doen!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek