Fryslân Werkt! aan het Werkfestival: “Wij helpen talenten in jouw bedrijf groeien”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Fryslân Werkt! vertelt waarom zij als bedrijf meedoen aan het Werkfestival. “Dit initiatief biedt onze kandidaten de mogelijkheid om in de keuken te kijken bij een groot aantal werkgevers. Deze werkgevers zijn vaak nog niet bekend bij onze kandidaten en zien zichzelf daardoor nog niet voor hen werken. Wij hopen dat onze kandidaten in beeld komen bij de opdrachtgevers en het zou prachtig zijn wanneer er matches worden gemaakt.”

“Met enige regelmaat organiseren wij events, kleinschalig of wat groter, om uitkeringsgerechtigden te helpen stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Dát is voor onze kandidaten dus misschien niet nieuw, maar de opzet van het Werkfestival is dat wel. Omdat hier een gemengd publiek op af komt (werkenden, gezinnen van werknemers, andere geïnteresseerden) kunnen werkgevers niet aan je zien dat je werkloos bent. Onze kandidaten kunnen daardoor op een andere manier gaan netwerken en kennismaken met werkgevers.”

Fryslân Werkt! helpt uitkeringsgerechtigden stappen te zetten richting de arbeidsmarkt en is een samenwerking van alle Friese gemeenten, UWV, onderwijs en sociale partners. Samen slaan zij de handen ineen om gemotiveerde talenten die nu nog aan de zijlijn staan, te begeleiden naar betaald werk. “Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen en nu afhankelijk zijn van een uitkering. Denk aan energieke jongeren, ervaren 50-plussers, gemotiveerde vluchtelingen en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking. Net als ieder ander zijn zij op zoek naar werk. In jouw bedrijf kunnen onze talenten groeien. Doe jij mee?”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek