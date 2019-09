De Walrus aan het Werkfestival: “Wij zijn een veelzijdig bedrijf met tal doorgroeimogelijkheden”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ruth Nijman, bedrijfsleider bij de Walrus, is enthousiast over het Werkfestival. “Ik vind het leuk om op deze manier werkzoekenden of geïnteresseerden te ontmoeten en dat zij jou vertellen wat ze kunnen, wat hun competenties zijn en wat ze willen. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met diverse branches. Ik verwacht een groot succes en ik hoop dat het een blijvend festival wordt!”

“Het Werkfestival heeft een divers aanbod, dus als je als werkzoekende eigenlijk niet precies weet wat je zoekt of wilt, dan is deze plek de uitgelezen kans om te bezoeken. De diversiteit die je vindt op dit festival is groot.”

Wat de reden is dat de Walrus meedoet aan het Werkfestival? “Horeca staat vaak negatief in het nieuws, terwijl het zo’n mooie branche is!”, vertelt Ruth Nijman, bedrijfsleider De Walrus. “We hopen tijdens het Werkfestival veel mensen te ontmoeten om hen te enthousiasmeren voor de branche en in het bijzonder uiteraard De Walrus. Het is een veelzijdig bedrijf. We zijn een jong team, er zijn tal doorgroeimogelijkheden en geen dag is hetzelfde.”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek