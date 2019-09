De Architectenwinkel nu ook in Sneek

Sneek- Nu het zomerse buitenleven heeft plaatsgemaakt voor de koudere herfst- en wintermaanden komen de woonwensen weer opborrelen. Wil je de woonkamer met de keuken verbinden of boven meer ruimte creëren? Of wil je het groter aanpakken met een volledig nieuwe indeling, een uitbouw of met het levensloopbestendig maken van je woning? En je huis verduurzamen, hoe doe je dat? Voor al je kleine en grote vragen omtrent je woning en je woonwensen loop je vanaf nu gewoon binnen bij De Architectenwinkel.

Al langere tijd liep het architectenduo Kees Kat en Alies Koree van Kat Koree Architecten rond met de wens om hun bureau, dat velen al wel kennen van hun projecten zoals het Boschplein, Markt 23 en Movacolor, ook voor particulieren laagdrempelig te maken. Het betrekken van de nieuwe locatie midden in het centrum aan de Suupmarkt 21 (schuin tegenover de Min12, red.) was de eerste stap in die richting: de deur staat er altijd open en de koffie staat altijd klaar. Om hun wens nog verder uit te voeren hebben de architecten zich aangesloten bij De Architectenwinkel, een landelijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten om mensen op een eenvoudige manier met een architect in contact te brengen.

Hoe gaat het in z’n werk?

In een gesprek van ongeveer een half uur geven Kees of Alies je een eerste advies om je op weg te helpen. Hierna kun je samen met hen kijken voor welke fases hun inbreng gewenst is. Voor de een blijft het bij een schets en voor de ander is dit tot en met de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering van de (ver)bouw van je woning.

Via de website architectenwinkel.com meld je je aan (klik op Sneek). Daar vul je je vraag in en prik je een datum om langs te komen. Even binnenlopen op de Suupmarkt 21 om een afspraak te maken kan natuurlijk ook. Op zaterdag 5 oktober is de aftrap en heeft de Sneker Architectenwinkel vanaf 11.00 uur open huis met voor elke bezoeker een kleine attentie.