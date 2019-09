Autoland van den Brug aan het Werkfestival: “Friese nuchterheid typeert ons”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Een van de vele deelnemers aan het Werkfestival is het familiebedrijf Autoland van den Brug. Het familiebedrijf is opgericht in 1923 in het Friese dorp Ureterp. Gedreven door rijplezier, passie voor de automobiel en vakmanschap zijn er vestigingen door de hele provincie te vinden en is het dealerschap uitgebreid. “Wij hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een mooi en modern autobedrijf waarin laagdrempeligheid de rode draad vormt. Friese nuchterheid typeert ons”, vertelt bedrijfsleider/directeur A. Bergsma.

“Vanuit onze passie staan wij dag en nacht klaar voor onze klanten en hun auto. Het contact met onze klanten vind ik dan ook het mooiste aan mijn vak. Wij zijn trots op ons bedrijf, daarom is het Werkfestival een mooie gelegenheid om ons bedrijf en medewerkers aan iedereen te laten zien!”

