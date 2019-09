LeerWerkLoket Fryslân aan het Werkfestival: “Wij gaan samen opzoek naar jouw ontwikkelmogelijkheden”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Wil je meer inzicht in jouw ontwikkelmogelijkheden of inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van jouw werknemers? Wil je een beter beeld van wat je wil en kunt of zicht op je kansen op de arbeidsmarkt? Wellicht kan LeerWerkLoket Fryslân iets voor je betekenen. “Wij doen mee aan het Werkfestival, omdat wij meer bekendheid willen geven aan onze dienstverlening. In onze stand staan onze loopbaanadviseurs jou graag te woord!”

LeerWerkLoket Fryslân is er voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers om hen voorlichting en onafhankelijk advies te geven over werken en leren. “Aan de hand van kansen, kwaliteiten en ambities ontdekken we wat écht bij jou past. Dat kan een opleiding zijn, maar ook een leerbaan, een specifieke functie of zelfs een ander beroep. Onze dienstverlening sluit mooi aan bij het doel van het Werkfestival.”

Iedereen kan kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van LeerWerkLoket Fryslân. “Dit willen we graag onder de aandacht brengen. Wij geven je voorlichting en onafhankelijk advies over leren en werken. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken om zelf de regie op eigen loopbaan te pakken. Leven lang ontwikkelen is belangrijk, want dit kan bijdragen aan meer kansen op de arbeidsmarkt. ”

Wat het team van LeerWerkLoket het mooiste aan dit vak vindt? “Mensen in hun kracht zetten met het geven van een loopbaanadvies op maat, zodat ze zelf richting kunnen geven aan hun verdere ontwikkeling!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek