Autoverzorging Nederland aan het Werkfestival: “Wij hopen deze dag een nieuwe collega te ontmoeten”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Harry en Jacob Bartelds, eigenaren van Autoverzorging Nederland, zijn enthousiast over het Werkfestival. “We vinden het een prachtig initiatief om op een ontspannen en informele manier kennis met elkaar te maken. Bij een sollicitatiegesprek heb je vaak niet de tijd om bepaalde aspecten op je te laten inwerken, wat bij het Werkfestival velen malen beter mogelijk is.”

Harry en Jacob hebben als doel voor ogen om samen met andere deelnemende bedrijven er een spetterende dag van te maken. “Wat een feest is voor de werkzoekende maar zelfs voor alle inwoners van Sneek en omstreken om bij een bedrijf wat je aanspreekt binnen te kijken.”

“We hopen er een spetterende dag van te maken waar het een feest is voor werkzoekenden en de inwoners van Sneek. Ter gelegenheid kan iedereen deze dag bij ons op de locatie binnenkijken en ervaren wat het vak van autoverzorging inhoudt door verschillende fases van het autoverzorgingsproces te laten zien. Uiteraard zou het een mooie aanvulling zijn als wij deze dag een nieuwe collega ontmoeten.”

Wat het werken bij Autoverzorging Nederland zo leuk maakt? “Het mooiste aan het vak is de waardering om van een gebruikte/ smerige auto weer als nieuw te maken. Het is voor ons de uitdaging om de auto weer zo perfect mogelijk te krijgen of te onderhouden in een zo’n mooi mogelijke staat. Het mooiste is de reactie van een tevreden klant!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek