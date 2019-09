AB Vakwerk aan het Werkfestival: “Wij hebben tal van interessante vacatures die vragen om gemotiveerde kandidaten”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

AB Vakwerk ziet het Werkfestival als de uitgelezen mogelijkheid om zich te presenteren en te laten zien waarin zij zich onderscheiden. “In deze tijd is het een uitdaging om voldoende nieuwe collega’s te werven om onze klanten goed te kunnen bedienen. Wij hebben in en rond Sneek tal van interessante vacatures die vragen om gemotiveerde kandidaten die opzoek zijn naar een uitdagende werkplek.”

AB Vakwerk is een coöperatie; van en voor de leden. “We bieden sinds 1959 bedrijfscontinuïteit aan al onze leden en klanten. Dat zit in ons DNA. De filosofie van AB Vakwerk is om iedere opdrachtgever tijdig te voorzien van de beste medewerkers. Dit is tevens het mooiste aan dit vak: het tot stand brengen van de ideale match tussen onze klant en medewerker.”

AB Vakwerk is de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in Nederland. “ We bieden al 60 jaar continuïteit aan al onze leden en klanten in Friesland en Noord-Holland. Wat AB Vakwerk typeert is onze lokale manier van werken. Het Werkfestival is een prachtige aanleiding om in contact te komen met werkzoekenden, medewerkers en klanten uit de regio!”

