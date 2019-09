Zwennes Krimpfolie aan het Werkfestival: “Wat gaat er schuil achter de witte busjes met de oranje letters?”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Zwennes Krimpfolie is regelmatig op zoek naar nieuwe collega´s. “Het Werkfestival is een uitgelezen kans om ons bedrijf in Sneek onder de aandacht te brengen. In en rondom kent Sneek ons, maar wat we precies doen is niet altijd duidelijk! Veel mensen weten niet wat er met krimpfolie allemaal kan worden gedaan, daarom demonstreren wij de veelzijdigheid van krimpfolie om hier meer duidelijkheid over te geven”, vertelt bedrijfsleider Frank Corbier.

“We willen graag laten zien wat er achter die witte busjes met oranje letters verschuild en het inhoudelijk bekender maken van ons bedrijf. Zo hopen we dat mensen zien dat wij open staan voor sollicitaties en voor nieuwe medewerkers die ons team willen versterken.”

Het bereik van het Werkfestival is een absolute meerwaarde voor Zwennes Krimpfolie. “Het festival wordt groots opgezet en dan is het gemakkelijk om je daarbij aan te sluiten. Hiermee creëer je een groot bereik voor je bedrijf, zodat je kan laten zien wie je bent, wat je doet en dat je opzoek bent naar personeel.”

Door middel van live-demonstraties, neemt Zwennes Krimpfolie de bezoekers mee in de wereld van krimpfolie. “Daarnaast hebben wij een diascherm met meer informatie over ons werk. En oh ja, de koffie staat klaar!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek