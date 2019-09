Thuiszorg Zuidwest Friesland aan het Werkfestival: “De samenwerking tussen de thuiszorg en het ziekenhuis biedt mooie kansen voor cliënten en medewerkers”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Thuiszorg Zuidwest Friesland is onder andere actief in de gemeente Súdwest-Fryslân en vindt het daarom belangrijk te zijn voor werkzoekenden in de regio. “Wij staan altijd open voor om werkzoekenden goed te informeren over de mogelijkheden bij ons. We zijn altijd opzoek naar nieuwe collega’s die zich dagelijks inzetten voor de zorg van onze cliënten. We hopen dan ook dat we na het Werkfestival mensen hebben kunnen enthousiasmeren of zelfs kunnen verwelkomen in onze thuiszorg.”

“Het mooie aan dit evenement is dat verschillende organisaties hun krachten bundelen om gezamenlijk de werkzoekenden te benaderen. Zij hoeven dit keer niet naar ons op zoek!”

“Onze collega’s maken het onderscheid: zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze cliënten. Met zo’n 35 teams verspreid in Súdwest Fryslân, de Fryske Marren en de Waadhoeke bieden we vele vormen van zorg bij de mensen thuis. Naast de reguliere zorg bieden we specialistische zorg zoals wondzorg, intensieve nachtzorg, kindzorg en zorg op het gebied van dementie. Ook hulp in de huishouding wordt in de gehele regio aangeboden.

Thuiszorg Zuidwest Friesland is samen met het Antonius Ziekenhuis een belangrijk onderdeel van de Antonius Zorggroep. De intensieve samenwerking tussen de thuiszorg en het ziekenhuis biedt mooie kansen voor onze cliënten én medewerkers: Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet.”

