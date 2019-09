Koninklijke Drukkerij de Vries aan het Werkfestival: “Wij laten je de charme en scholingsmogelijkheden op grafisch gebied zien”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

“Wij doen mee aan het Werkfestival, omdat wij een modern bedrijf zijn en Koninklijke Drukkerij de Vries dit jaar is uitgebreid met een vouw-plak hal en is er een nieuw geautomatiseerd magazijn in gebruik genomen. Naast dat wij dit graag aan Sneek willen laten zien, willen wij ook de charme en de (scholings)mogelijkheden van het grafisch gebied onder de aandacht brengen”, vertellen Atty Huitema, Tamara Streppel, Richard Kramer en Jantsje Eerhard, medewerkers van Koninklijke Drukkerij De Vries.

Het Sneeker bedrijf produceert milieuverantwoorde vouwkartonnages voor toonaangevende bedrijven waarvan er veel in Friesland gevestigd zijn. Daarbij gaat het per definitie om verpakkingen op basis van de biogene grondstof hout. “Ik vind het daarom erg mooi om te zien dat ons gekwalificeerde team bestaande uit gemotiveerde medewerkers in staat zijn om met moderne stans- en vouwplakmachines oplossingen te bedenken en (waar)maakt voor wensen van bedrijven in de food-en non-food sector!”

Koninklijke Drukkerij de Vries hoopt met de deelname de naamsbekendheid in de regio vergroten. “Ons bedrijf qua personeelsomvang een van de grootste werkgevers in Sneek en mag sinds 1 april 2016 de eretitel Koninklijk voeren. Samen met de forse uitbreiding zijn wij als medewerkers erg trots op ons bedrijf en willen daar graag mee naar buiten!”

