DRACO Wegtransportmiddelen aan het Werkfestival: “Wij laten je zien hoe een trailer bij ons in de fabriek tot stand komt”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

DRACO produceert al decennialang trailers, aanhangwagens en opleggers voor zowel eindverbruikers, als carrosseriebedrijven. “Wij willen Sneek en omgeving kennis laten maken met DRACO Wegtransportmiddelen en wat het werken bij ons inhoudt. DRACO kan altijd nieuwe medewerkers gebruiken. Ik verwacht door mensen te laten zien wat wij maken, hen in een persoonlijk gesprek te enthousiasmeren om bij ons aan de slag te gaan”, zegt directrice Marieke Faber.

“Wij openen de deuren om te laten zien wat wij allemaal produceren. We geven geïnteresseerden een beeld van wat er gebeurt in de fabriek. Niet vanaf een scherm, maar écht de praktijk. Bij DRACO werken, betekent werken met de handen en mooie degelijke producten maken die je onderweg tegenkomt. Hoe een trailer tot stand komt, vanuit de tekenkamer, richting de werkplaats en als eindproduct. We laten graag zien hoe een aanhangwagen, oplegger en trailer tot stand komen. Hiermee hopen wij mensen warm te maken voor een gevarieerde baan bij ons, want wij kunnen altijd goede medewerkers gebruiken!”



Als je aan de slag gaat bij DRACO, kan je rekenen op niet standaard werk. “Elke DRACO is uniek. Je bent bij ons in de fabriek fysiek bezig. Dat betekent dat je handig moet zijn, maar ook kunnen meedenken en goed samen kunnen werken.” Wat Marieke het mooiste aan haar vak vindt? “Het allermooiste is dat je echt eer hebt van je werk, onze trailers en aanhangwagens zijn altijd onderweg.”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek