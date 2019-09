Bentacera aan het Werkfestival: “Wij zijn opzoek naar bevlogen medewerkers!”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Bentacera heeft regelmatig vacatures op heel veel verschillende werkgebieden. “Op het Werkfestival willen wij ons graag presenteren en laten zien wat wij als werkgever kunnen bieden. Voor Noord Nederland zijn wij, met zo’n zes vestigingen in Friesland, een redelijk groot accountants- en advieskantoor. Allen hebben een regionaal karakter, omdat veel klanten en medewerkers woonachtig zijn in de regio”, aldus Willem Spoelstra, vennoot en accountant.

“Dit festival sluit hier goed bij aan. Bovendien willen wij zo’n prachtig lokaal initiatief graag ondersteunen. Ik verwacht dat het een gezellige middag gaat worden met hopelijk veel inspirerende en informerende gesprekken!”

Bentacera werkt voor ondernemers en helpt hen hun ambities waar te maken. “Bij ons werken dan ook echt bevlogen medewerkers. Het is een prachtig bedrijf! We proberen alles in de menselijke maat centraal te zetten. Hoe? Door voor een juiste balans tussen werk, privé en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.”

“Het mooiste aan mijn werk vind ik het contact met en ontzorgen van mensen, het adviseren van ondernemers en hen inspireren om hun ambities te realiseren.”

