Arbeidscentrum Sneek aan het Werkfestival: “Ervaar hoe het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ben je werkzoekende met een Wmo/WLZ-indicatie, omdat je hulp nodig hebt op de arbeidsmarkt? Of ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging en wil je werken in de zorg? Dan ben je bij Arbeidscentrum Sneek aan het goede adres. “Op het Werkfestival willen wij belangstellenden laten ‘proeven’ en ‘voelen’ hoe het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.”

Arbeidscentrum Sneek is een werk-leerplek van WIL die mensen helpt zich verder te ontwikkelen. WIL ziet voor iedereen mogelijkheden om actief mee te doen. Medewerkers worden ondersteund door professionele coaches van WIL. “Wij helpen mensen écht verder door de manier waarop we werken en de kwaliteit die we nastreven. Wij zijn een uniek bedrijf waarin verschillende diensten worden geleverd. We hebben een bakkerij, werkplaats/montagegroep, groenlijn en keuken/catering. De persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvreugde staan centraal. ”

Tijdens het Werkfestival verwacht het Arbeidscentrum een groot aantal bezoekers te spreken en op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met hun bedrijf. “Wij hopen door onze deelname nog meer bekend te raken onder de mensen. Met name degene die nog niet van ons gehoord hebben of de drempel (nog) te hoog vinden om vrijblijvend bij ons binnen te stappen.”

Werken in een team bij het Arbeidscentrum betekent een win-win situatie. “Elke afdeling heeft zijn eigen team van mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Door de jarenlange ervaring lukt dit zeer goed!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek