Thuiszorg Slippens aan het Werkfestival: “Persoonlijk contact en enthousiasme vormen de basis in onze manier van werken”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Opzoek naar een baan in de zorg en benieuwd wat Thuiszorg Slippens daarin kan betekenen? De medewerkers van Slippens vertellen dat graag tijdens het Werkfestival. “Wij doen mee met ons bedrijf om het vak te promoten, gerichte vragen over het vak in een ongedwongen sfeer te kunnen beantwoorden en om uiteraard zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de zorg!”, vertelt directrice Jantine Slippens.

Door de laagdrempeligheid verwacht Jantine veel aanloop naar het festival. “Samen met de andere bedrijven streven we een gezamenlijk doel na: zoveel mogelijk belangstellenden aantrekken en daarmee in gesprek gaan, om hen uiteindelijk een baan aan te kunnen bieden. Bovendien is het Werkfestival een promotie van ons bedrijf aan potentiële klanten, iedereen kan ten slotte te maken krijgen met thuiszorg.”

“Wij zijn een klein bedrijf met korte lijnen, waarin direct contact een dagelijkse rol speelt in onze werkzaamheden. Dit is dan ook waar wij van houden en dit doen we al 20 jaar met heel veel plezier en enthousiasme richting zowel onze klanten, als medewerkers. Het Werkfestival sluit hier goed bij aan, we hopen dan ook veel belangstellenden en werkzoekenden te spreken. Persoonlijk contact werkt toch altijd beter dan mensen via andere mediakanalen proberen te bereiken.”

“Of wij een uniek bedrijf zijn?” Herhaalt Jantine Slippens, directeur Thuiszorg Slippens om vervolgens met het volgende antwoord te komen: “Heel simpel, ga met ons het gesprek aan en merk dat het enthousiasme heel hoog is over ons werk en bedrijf, dit enthousiasme is de basis voor onze dagelijkse manier van werken! Met dit enthousiasme bereik je veel, gemotiveerde medewerkers als nummer één, goede zorg en een plezierige werkkring volgen dan vanzelf. Als we dit samenvoegen met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en perfect scholing – en nascholing beleid vinden wij dat Thuiszorg Slippens een mega leuk bedrijf is om voor te werken.”

Ook in de zorg is het soms tijd voor een feestje, vult Jantine aan. “Wij organiseren bijvoorbeeld al jaren het Groat Sneker Sinterklaze feest voor de 70-plussers en staan wij elk jaar tijdens het grachtenconcert senioren te voorzien van een hapje en een drankje. Alles draait bij om ons mensen.” De passie spat er vanaf. “We hewwe skitterend werk, elke dag weer niet weten wat er op je pad komt. Mooiste vak ter wereld!”

