DND Alu Products aan het Werkfestival: “Werken bij ons is plezierig, uitdagend en gezellig”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

“DND Alu Products is een productie- en montagebedrijf dat in heel Nederland aluminium producten levert aan de woningbouw. Wij doen mee aan het Werkfestival zodat eenieder kan zien wat wij doen en geïnteresseerden enthousiasmeren voor ons bedrijf en branche”, vertelt Rein Kingma, mede-eigenaar DND Alu Products.

Rein Kingma verwacht mensen te ontmoeten die wel eens van DND Alu Products gehoord hebben, zich afvragen wat er achter de muren gebeurt en wellicht opzoek zijn naar een werkplek. “Het Werkfestival is een laagdrempelig initiatief om eens goed rond te neuzen binnen ons bedrijf. Een ontspannen gelegenheid om alle brandende vragen te stellen en voor ons om alles te kunnen vertellen over onze uiteenlopende bedrijfsactiviteiten.”

“DND Alu Products BV is een uniek bedrijf dat in geheel Nederland prachtige aluminiumproducten levert ten behoeve van de woningbouw. Renovatie of nieuwbouw, wij leveren onderhoud arme prachtige elementen toepasbaar op nagenoeg elke woning. Wij hebben onze meest geproduceerde onderdelen/elementen klaar staan om eens goed te bekijken.”

Wat Rein het mooiste aan het vak vindt? “Het vak als ondernemer is elke dag een uitdaging. Van het ontwikkelen van nieuwe producten, oplossingen bedenken tot het dagelijks werken met onze werkploeg: het geeft mij elke dag enorm veel energie. De producten zijn de kroon op ons werk!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek