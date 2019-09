Deze modieuze bril past echt bij mij!

ADVERTORIAL – ‘Als je jezelf erop betrapt dat je in de krant plaatjes zit te kijken, met mijn smartphone in de supermarkt foto’s moet maken om zo de tekst te kunnen lezen, dan wordt het tijd voor multifocale glazen. Via een persoonlijk kleur-, make-up en briladvies bij Nelleke Mulder had ik al eens een geweldig leuke bril uitgezocht, daarom ben ik opnieuw naar Sneek gegaan.

De stylistes van Boddeüs weten bij binnenkomst eigenlijk al welke bril ze voor je uitkiezen. Zij hebben neus voor stijl en oog voor detail. Onder het mom van ik zie het wel, ben ik gaan zitten. De styliste gaf mij een montuur en zei: ‘Dit is een bril die heel goed bij je past’, ik zette hem op en dacht meteen ‘Die oude bril kan weg.’ Je gezicht verandert naarmate je ouder wordt en dit montuur maakt mij veel vriendelijker, de kleur sluit goed aan bij mijn gezicht. Ik mocht twee monturen mee naar huis nemen om ze ook aan het thuisfront en collega’s te laten zien. Toch wist ik diep in mijn hart al, welke het zou worden, de meest modieuze bril!

Ik was na de workshop al een vaste afnemer van de make-up die ze in de winkel verkopen, maar bij het ophalen van de nieuwe bril heb ik opnieuw make-up advies gekregen. Met de nieuwe make-up die ook is aangepast aan mijn bril, kan ik mijn ogen nog meer laten sprankelen. Ik wil graag dat dingen matchen, mijn sieraden, make-up, kleren, schoenen en dat kan helemaal met mijn bril. Omdat ik voorheen af en toe de bril droeg, moest ik wel even wennen aan de Varilux glazen. Nu draag ik mijn bril continu en zie echt alles scherp en kan prima lezen.’ Aldus Betsy van den Berg, werkzaam bij de klantenservice van de Hema.