Technopark aan het Werkfestival: “Beroepen in de timmerindustrie zijn met veel tijd en aandacht goed aan te leren”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Jorine Rupert, arbeidsbemiddelaar bij Technopark, vindt het belangrijk om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is qua omscholing en werk richting de timmerindustrie. “Iedereen heeft de kranten koppen wel gelezen over het personeelstekort in de bouw. De toelevering van de bouw (timmerindustrie) heeft daar in iets mindere mate zeker ook last van. Alleen het verschil is, dat de beroepen in de timmerindustrie, met veel tijd en aandacht goed aan te leren zijn.” Daarom is Jorien samen met Timmerfabriek Houkesloot aanwezig op het Werkfestival om jou meer over het vak en de timmerfabrieken te vertellen.

“Mijn doel is natuurlijk om deze mensen te enthousiasmeren voor de timmerindustrie en om zo veel mogelijk geïnteresseerde mensen uit te nodigen voor een vrijblijvende testdag in Heerenveen. We staan hier vandaag specifiek als opleider voor Timmerfabriek Houkesloot en kunnen het evenement gebruiken om goede (toekomstige) vakmannen- en vrouwen te vinden om daar aan de slag te gaan en uiteraard geeft dit evenement bedrijven zoals wij een podium om onszelf te laten zien!”

Technopark heeft naast het opleidingscentrum ook een uitzendbureau. Zij leiden mensen op en zorgen door middel van het netwerk dat deze mensen ook aan het werk gaan. “Inmiddels zijn er 20 timmerfabrieken uit Friesland die eigenaar zijn van Technopark. Onze belangrijkste taak is om goed geschoold personeel in de timmerindustrie te brengen. Naast dat wij mensen opleiden, hebben we de mogelijkheid om mensen in te zetten middels ons uitzendbureau. Alles wat hiermee wordt verdiend, gaat weer terug in het opleidingscentrum.”

Wat Jorien het mooiste aan haar vak vindt? “Dat zijn eigenlijk twee dingen. Het is mooi om te zien dat uitzendkrachten of omscholers aan het werk gaan bij een bedrijf waar ze zich op hun plek voelen, oftewel het maken van de goede match! Daarnaast om te zien dat mensen in de timmerindustrie weer een mooie toekomst tegemoet gaan en plezier hebben in hun werk.”

