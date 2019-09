Donkergroen aan het Werkfestival: “Wij hopen een aantal groene bikkels te spreken”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Een van de vele deelnemers aan het Werkfestival is het van ouds bekende familiebedrijf Donkergroen. Donkergroen doet alles wat maar zo’n beetje naar groen neigt voor zowel de particuliere markt, als voor overheid, instellingen en bedrijven. Marian Andringa, die de functie van medewerker personeelszaken bekleedt, hoopt tijdens het festival een aantal groene bikkels te spreken die ze bij Donkergroen binnenkort als collega kunnen verwelkomen.

“Maar dat is niet de enige reden. Als bedrijf uit de regio leveren wij graag een bijdrage aan de arbeidsmarkt in de regio Sneek en mensen laten kennismaken met ons mooie groenbedrijf! Bij ons staat persoonlijke ontwikkeling en werkplezier voorop. Ik vind het dan ook mooi om te zien hoe mensen in een leuke baan tot bloei komen.” Wat Marian het mooiste aan haar vak vindt? “In mijn vakgebied ontmoet je heel veel mensen. Je spreekt met de meest uiteenlopende personen, dat maakt het werk enorm leuk.” Wie ziet Donkergroen op het Werkfestival?

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek