Dinkla Verkeersopleidingen aan het Werkfestival: “Wij bieden meer dan alleen het behalen van rijbewijzen”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Dinkla Verkeersopleidingen biedt meer dan alleen het behalen van rijbewijzen. “Dinkla Verkeersopleidingen is al bijna 30 jaar een bekend gezicht in het opleiden van mensen om diverse categorieën rijbewijzen te behalen. Sinds mei dit jaar mogen wij ook de rijexamens voor de vrachtauto laten afnemen in Sneek, dit biedt ruime mogelijkheden voor lokale ondernemers. Met de groeiende economie is er veel vraag naar professionele chauffeurs, wij gebruiken een kwalitatief goed en compact lesprogramma wat wij graag onder de aandacht brengen tijdens het Werkfestival”, zegt Edwin Kooistra, eigenaar van Dinkla Verkeersopleidingen.

“Wij willen met een open deur en vlotte services ons bedrijf laten zien, om hiermee onze vele mogelijkheden in opleidingen, individueel maatwerk, nascholingen en de stap naar de chauffeurswereld onder de aandacht te brengen. Bovendien biedt het Werkfestival ons om samen te werken met andere bedrijven. Wat is er nog beter dan deel te nemen aan zoiets met alle buurtondernemers?”

“Ons team staat klaar om mee te denken in mogelijkheden voor bedrijven en kandidaten in het behalen van een rijopleiding en gevarieerde nascholing. Wij hebben veel ervaring in het individueel begeleiden van kandidaten de werkmaatschappij in. En hier mag ik kandidaten dan ook graag bij helpen om hun uitdagingen te realiseren. Laten zien welke mogelijkheden er zijn en dit met enthousiasme overbrengen!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek