Technolab aan het Werkfestival: “Plezier en lol beleven aan techniek staat voorop!”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Technolab biedt innovatieve van onderwijs aan kinderen en jongeren om ze enthousiast te maken voor een carrière in de techniek. “Door de snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende krapte aan vakmensen, maakt het dat wij er vroeg bij moeten zijn. Het Werkfestival biedt ons de mogelijkheid om naast deze jongeren en ouders, de ondernemers te ontmoeten die onze ambities ondersteunen”, vertelt Marianne Poelman, projectdirecteur Stichting Technolab.

“Techniek is doen. Het is praktisch en moet voor de verbeelding spreken. Wij willen dit graag laten ervaren en proeven tijdens het Werkfestival. Het doel hiervan is de keuzebeïnvloeding naar techniek, natuur en wetenschap. Instroombevordering zal wat mij betreft het resultaat hiervan zijn!”

“Uniek aan Technolab is het ‘gedeeld eigenaarschap’”, zegt projectdirecteur Marianne Poelman. “Samen met het basis en voortgezet onderwijs en een fantastische inbreng van ondernemers bieden we innovatief onderwijs en brengen we technologie dichtbij. Dit door middel van workshops, challenges, werkbezoeken, gastcolleges en wat al niet meer. Onderzoekend en ontwerpend leren zijn daarbij het uitgangspunt, met aandacht voor de vraag uit de markt, de snel veranderende samenleving en ‘21st century skills’.

“Wij bruisen van de energie en willen dit graag overbrengen. Voorop staat het plezier en lol beleven aan techniek. Perspectief bieden en wat je later met techniek allemaal kunt doen, hoort daar vanzelfsprekend bij. Vernieuwing is de volgende stap!” Wat Marianne het mooiste aan haar vak vindt? “Daar waar onderwijs en de arbeidsmarkt elkaar raken, beweeg ik mij het liefst!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.