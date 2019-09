Schade Centrum Sluyter aan het Werkfestival: “Iets moois maken van wat beschadigd binnen kwam”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ben je enthousiast en heb je passie voor autoschadeherstel? Wellicht is Schade Centrum Sluyter B.V. dan iets voor jou! “Wij hebben momenteel twee vacatures binnen ons bedrijf en komen graag in contact met mensen die passie hebben voor onze branche! Het is heel moeilijk om in deze tijd aan goede vakmensen te komen”, vertelt directeur Hylke Sluyter.

“Persoonlijk contact is voor ons erg belangrijk. Het Werkfestival is een goede manier om direct in contact te komen met werkzoekenden. Bovendien kunnen we hiermee ons vak promoten en hopelijk bij een aantal mensen de interesse voor het vak te wekken.”

“Wij verwachten in contact te komen met diverse werkzoekenden en wellicht toekomstige nieuwe collega’s, maar vinden het ook ontzettend leuk om onze branche meer aandacht te geven. Vooral ook het onderscheid te kunnen vertellen tussen autotechniek en autoschadeherstel. We merken vooral bij jongeren dat dit onderscheid niet echt wordt uitgelegd in de vooropleidingen. En gezien het feit dat er bij ons mogelijkheden zijn voor leerlingen, wij zijn namelijk een erkend leerbedrijf, is dit festival een leuke ingang.”

Deze dag wil Schade Centrum Sluyter een aantal bewerkingen laten zien. “Bijvoorbeeld het voorbewerken en spuiten. Daarnaast maken wij een filmpje om te laten zien hoe deze bewerkingen in de praktijk worden uitgevoerd.” Wat Hylke het mooiste aan zijn vak vindt? “Met passie weer iets moois maken van iets wat beschadigd binnenkwam. En daarna de blijde reactie van een tevreden klant!”

