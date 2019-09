Randstad aan het Werkfestival: “Wij nemen je graag mee in de veranderende wereld van werk”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

“De verbintenis tussen mens en werk en dat wij daarin bijdragen kunnen, staat hoog op ons lijstje”, zeggen de mensen van Randstad Sneek. Daarom wil Randstad ook op het Werkfestival aanwezig zijn. “In een wereld die onder invloed van technologie verandert, ontstaat een woud aan nieuwe kansen. Wij geloven daarin, maar vinden ook echt dat wij nog steeds ook offline aanwezig moeten zijn. De zichtbaarheid van ons team tijdens het Werkfestival is daarom erg belangrijk.”

Randstad neemt werkzoekenden graag mee in de veranderende wereld van werk. “We komen graag met hen in contact om te laten zien welke kansen wij zien op de markt van Sneek. Bovendien willen we door onze aanwezigheid ons netwerk verbreden.”

“We zijn van mens en werk. Randstad is een begrip in Sneek voor opdrachtgevers en kandidaten. We willen graag nog meer verdieping pakken op de verbreding van ons netwerk. Wij helpen graag mensen vooruit in het leven. Want wij weten dat iedereen het in zich heeft het verschil te maken, maar vaak weten onze kandidaten dit nog niet. Daar willen we graag in bijdragen. We komen graag in contact met werkzoekenden! Voel je daarom van harte welkom bij ons, we ontvangen je heel graag bij onze stand.”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek