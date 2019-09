De Stolp aan het Werkfestival: “Graag laten wij jou kennismaken met de andere aspecten van ons bedrijf”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Inmiddels zit de Stolp alweer 36 jaar op het bedrijventerrein de Hemmen. “Bijna iedereen in de omgeving van Sneek is wel bekend met de Stolp vanwege onze bowlingbanen of omdat ze hier hebben mogen afrijden voor het rijbewijs. Graag laten wij de bezoekers ook kennismaken met de andere aspecten van ons bedrijf. Vanwege de veelzijdigheid van ons bedrijf is er ook een diversiteit aan medewerkers nodig en die hopen wij op het Werkfestival enthousiast te kunnen maken!”

“Ook wij ervaren dat de horeca met een imagoprobleem kampt. Wij zijn echter van mening dat dit ook anders kan. Bij ons zijn de werktijden in goed onderling overleg en vanwege onze openingstijden kan er zowel overdag als s’ avonds, doordeweeks als in het weekend gewerkt worden. Verder geloven wij dat alles te leren valt en staat vriendelijkheid bij ons voorop.” Dit hoopt de Stolp dan ook over te brengen tijdens het Werkfestival.

“Wat het werk zo leuk maakt, is dat wij een multifunctioneel horecabedrijf zijn met alles onder 1 dak. Veel verschillende doelgroepen kunnen bij ons terecht, dit maakt het werk elke dag weer leuk en uitdagend. Je bent nooit uitgeleerd en je kunt continu doorgroeien.”

Geen dag is bij de Stolp hetzelfde. “Dat vind ik ook absoluut het mooiste aan dit vak, samen met het persoonlijke contact met onze gasten. Het belangrijkste is om onze gasten te verrassen en met een blij gevoel naar huis te laten gaan. Om dit elke keer voor elkaar te krijgen met ons team, is een super leuke uitdaging. Geen een gast is hetzelfde en heeft daardoor ook iets anders nodig!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek