Start bouw van 54 appartementen ‘Het Pakhuis’ Sneek

Sneek – Stella van Gent, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft gister op symbolische wijze het feestelijke startsein gegeven voor de start van de bouw.

Naast dat het start-bouwmoment altijd een bijzondere mijlpaal is voor de toekomstige bewoners, en allen die meewerken aan de totstandkoming van dit fraaie project, is het ook een moment van eerste kennismaking. Aanstaande buren ontmoetten elkaar gistermiddag voor de eerste keer en dat is altijd even spannend. Om deze ontmoeting kracht bij te zetten werd de bewoners per portiek gevraagd hun gezamenlijke woonwens in een tijdcapsule te stoppen.

Nadat Jan-Watze Zijffers, directeur Slokker Vastgoed, de totstandkoming van het project beschreef, overhandigde hij een cheque aan de Thomas van Aquinoschool. Met dit mooie bedrag worden o.a. 25 gitaren aangeschaft voor de muzieklessen.

Jetze Lont, directeur Bouwbedrijf Lont, gaf in zijn verhaal inzicht in het aankomende bouwproces en wethouder Van Gent liet zien wat dit project voor de stad Sneek betekent. Hierna mocht zij de gevulde tijdcapsule naar de bouwplaats brengen waar hij werd bevestigd aan één van de funderingsbalken.

Vieren en ontmoeten

Na deze symbolische handeling werd door de 3 bovengenoemde personen het officiële startsein gegeven voor de start van de bouw van ‘Het Pakhuis’ Sneek. Hét moment voor een groepsfoto en een goede gelegenheid om onder het genot van een glaasje bubbels nader met elkaar kennis te maken.

Informatie over het project

Het Pakhuis bestaat uit twee kleinschalige appartementengebouwen met in totaal 54 compacte driekamerappartementen. Een moderne architectuur met veel glas en markante details. Door het gebruik van twee steenkleuren, kleine verspringen én stootvoegloos metselwerk ogen de twee pakhuizen stads en stoer. Alle driekamerappartementen hebben een schuifpui met terras/balkon aan de voorzijde op het zuiden. De fraaie appartementen hebben een hoog afwerkingsniveau, zijn goed geïsoleerd en bijzonder energiezuinig.

De toekomstige bewoners kregen de optie om de woning turn-key op te laten leveren, inclusief stoffering, keuken en badkamer.

Naar verwachting kunnen de bewoners hun appartement eind derde kwartaal / begin vierde kwartaal 2020 betrekken.

Meer informatie over het project vindt u op: www.woneninhetpakhuis.nl

Projectontwikkelaar: Slokker Vastgoed

Architect: BDG Architecten, Zwolle

Makelaar: Makelaardij Hoekstra

Installateur: Sikma Installatie, Sneek

Fundering: IJB, Lemmer

Interieur: Post Woonadvies & Realisatie, IJlst

Keuken: Bruynzeel Keukens