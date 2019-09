Onder de Linden aan het Werkfestival: “Horeca is super dankbaar werk met veel waardering”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Wicher Wind, eigenaar van het familierestaurant Onder de Linden, wil graag laten zien wat een prachtige branche de horeca is. “Sommige mensen hebben wel eens een negatief beeld van de horeca, maar ik denk dat het juist super dankbaar werk is met veel waardering. Het Werkfestival is daarom een prachtig initiatief om werkzoekenden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de deelnemende bedrijven en presenterende branches. Ik kom graag laten zien wat wij allemaal te bieden hebben!”

“In een economie met een krimpend aanbod van werknemers is het belangrijk dat de potentiële werknemers een goede baankeus maken voor een bedrijf wat bij hen past. Door het brede aanbod op het Werkfestival kunnen wij werkzoekenden brede inkijk geven in de verschillende branches.”

“Ons bedrijf is het eerste horecabedrijf van Sneek met een rijke geschiedenis en is de afgelopen tijd gegroeid tot een modern restaurant met een brede doelgroep. Onze eigen aanpak en de korte lijntjes binnen het bedrijf typeert ons.” Wat Wicher het mooiste aan zijn vak vindt? “Het contact met de gasten vind ik nog steeds het mooiste dat er is, dit doe ik met passie en probeer dit ook over te brengen op onze medewerkers. Jong of oud.”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek