Office IT aan het Werkfestival: “Wij bieden met name starters op de arbeidsmarkt veel ruimte voor ontwikkeling”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Door de aanwezigheid van Office IT op het Werkfestival, hoopt het Sneeker bedrijf meer inzicht te geven als zijnde werkgever. “Vaak krijgen potentiële werknemers niet snel een duidelijk beeld bij een bedrijf of werkgever. Door hieraan deel te nemen, hopen we de drempel te verlagen om op een ontspannen en informele manier in contact te komen met potentiële werknemers”, aldus eigenaar Nick Betgem.

Office IT is een automatiseringsbedrijf dat adviseert, implementeert en de IT-omgeving van bedrijven beheert. “Bij Office IT is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Met name starters op de arbeidsmarkt zullen hier de ruimte krijgen om te leren hoe het is om werknemer te zijn en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. De overstap van studeren naar werken is soms groot. Ook voor werknemers met meer ervaring is het een werkplek met uitdaging, omdat je veel kennis en ervaring kunt overbrengen op je collega´s met minder ervaring.”

“Ik vind het aansturen van en richting geven aan deze mensen om steeds te verbeteren het mooiste aan ondernemer zijn binnen de ICT.” Wat het vak van systeembeheerder zo mooi maakt? Nick: “Het mooiste aan het vak van systeembeheerder is dat je het werk van klanten kan vergemakkelijken door het gebruik van goed gekozen producten en diensten!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.