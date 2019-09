Molenmaker Techniek B.V. aan het Werkfestival: “Wij willen de jeugd kennis laten maken met de sector”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ben je student, afgestudeerde of werkzoekende in de branche techniek? Dan ben je bij Molenmaker Techniek B.V. aan het juiste adres. “Een belangrijke reden voor ons om aan het Werkfestival mee te doen is met de name de jeugd kennis te laten maken met de sector techniek”, zegt financieel medewerker Cobie Molenmaker van Molenmaker Techniek B.V. “De mensen hebben vaak geen idee wat er achter onze muren nu werkelijk geproduceerd wordt en daar is deze dag de uitgelezen kans voor.

Molenmaker Techniek B.V. is in 2004 begonnen en richt zich op het ontwerpen, maken en onderhouden van hydraulische systemen. Ooit begonnen met vier personen, vandaag de dag telt het personeelsbestand 28 en er is nog genoeg ruimte voor extra personeel. “Met name de jeugd is van harte welkom. Wij willen graag ons bedrijf presenteren en laten zien wat het veelzijdige vak binnen de techniek inhoudt.”

“Onze lijfspreuk past ook helemaal bij dit festival: ‘Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt!’ Het werk van Molenmaker Techniek is heel divers, geen dag is hetzelfde bij ons. Daarom nodigen wij studenten, maar ook afgestudeerde studenten en werkzoekenden in de techniekbranche een kijkje bij ons te nemen.”

