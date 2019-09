In Person aan het Werkfestival: “Wij leveren geen handjes, maar werken met mensen!”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Uitzendbureau In Person vindt het belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn en te blijven bij de ontwikkelingen van de hedendaagse arbeidsmarkt. “Contact met verschillende bedrijven en werkzoekenden is voor ons erg belangrijk. Daarom is het Werkfestival voor ons de uitgelezen kans om contacten te leggen met ondernemers en hierin te investeren, om zo onze werkzoekenden meer mogelijkheden te kunnen bieden om de perfecte match te creëren! Wij vinden het daarin belangrijk om in beweging te blijven voor zowel de werkzoekende maar ook voor de werkende kandidaat die van loopbaan wil veranderen”, vertellen Manon Scheffer en Corina Ultee, beiden sales consult bij uitzendbureau In Person.



In Person wil met de deelname meewerken aan toekomstige loopbanen. “Juist op een dag als deze vergroot je hiermee de kansen. Het persoonlijke contact sluit bovendien goed aan bij onze werkwijze. Waar sollicitaties tegenwoordig veel via het internet gaan, gaan wij nog steeds voor het persoonlijke contact. Onder het genot van een kopje of thee bespreken wij samen met de klant kijken naar de mogelijkheden en met name de wensen. Binden en blijven bloeien is onze ambitie. Wij leveren geen handjes, maar werken met mensen!”

“Ons motto is dan ook niet voor niets: ‘alles waar je ogen van gaan sprankelen, moet je doen’. En dat maakt ons vak zo mooi, dat je medewerkers en klanten voor langere tijd aan elkaar bindt waarin werkplezier en geluk voorop staat!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek