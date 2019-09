Gemeente Súdwest-Fryslân is aangesloten bij het Werkfestival

Sneek – Het Werkfestival is een initiatief van de ondernemers van het bedrijventerrein in Sneek. Ondernemersvereniging Sneek heeft hierin de leiding genomen en gevraagd of gemeente Súdwest-Fryslân bij de organisatie wil aansluiten.

“Dit doen we graag vanuit de gedachte ondernemers te faciliteren en samen te werken aan het probleem; een tekort aan (vak)mensen. Deze manier van samenwerken doen we op meerdere vlakken. Dit doen we vanuit het Arbeidsmarktplatform waarin de 3 O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) gezamenlijke projecten opstarten, zoals Technolab, Yachtbuilders Academy, Beaufort en dus nu ook het Werkfestival. Met als hoofdreden dat het belangrijk is dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en om te zorgen voor werkgelegenheid, wat weer belangrijk is voor de leefbaarheid in Súdwest-Fryslân!”

Tijdens het Werkfestival kunnen geïnteresseerden en werkzoekenden de deelnemende bedrijven bezoeken om zo te kunnen zien welke bedrijvigheid er achter de normaal dichte deuren zit. Naast het bezoeken van de bedrijven is er ook het Kennis- en Ontmoetingsplein. Dit is gevestigd bij Hoekstra Transport op de Hemmen in Sneek. Tevens staan hier medewerkers van de gemeente om uitkeringsgerechtigden te woord te staan, te informeren en mee te denken. Het Werkfestival is gratis en voor iedereen. Student, scholier, werkzoekende, geïnteresseerde, iedereen is van harte welkom.

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.