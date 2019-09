TiePie Engineering aan het Werkfestival: “Wij willen de bekendheid van hightech bedrijven in de regio vergroten”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Altijd al willen weten wat er schuil gaat achter een hightech bedrijf? TiePie Engineering vertelt dit graag tijdens het Werkfestival. “Wij willen met name ouders attenderen op de technische bedrijven in Sneek, zodat zij deze informatie kunnen delen met hun kinderen die een interessante werkomgeving zoeken en wel weer terug willen naar Friesland”, vertelt Ton Poelsma, eigenaar/design engineer van TiePie Engineering.

Ton verwacht dat het Werkfestival bezoekers gaat interesseren in de lokale bedrijven die Sneek te bieden heeft. “In elk geval hopen we dat de onbekendheid van hightech bedrijven, die zorgen voor de vooruitgang in de maatschappij, wordt weggenomen. Het is voor ons belangrijk dat wij de ontwikkelingen kunnen laten zien van een hightech bedrijf dat bij je om de hoek van de straat is en wordt gerund door gewoon nuchtere Friezen.”

TiePie Engineering verkoopt meetinstrumenten. Deze worden in meer dan 80 landen verkocht. Ton: “Meetinstrumenten zijn niet meer weg te denken bij het ontwikkelen van nieuwe apparaten, onderzoeken, onderwijs of service en onderhoud om te verifiëren wat je bedacht hebt. Wij ontwikkelen deze meetinstrumenten vanaf het idee tot en met de verkoop. Dit maakt het werk zo mooi en uitdagend om dagelijks hieraan te werken.”

