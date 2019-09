Blom Interieurs aan het Werkfestival: “Voel hoe het is om deel uit te maken van ons dynamische familiebedrijf”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan op 28 september! Van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van het Werkfestival en openen een tal van Sneeker bedrijven ter gelegenheid de deuren voor een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

‘Wat gaat er toch schuil achter de ramen van dat kleurrijke gebouw langs de A7 aan de Zeilmakersstraat in Sneek?’ Die vraag krijgen wij regelmatig en daarom willen we graag onze bezoekers en potentiële collega’s op 28 september tijdens het Werkfestival een kijkje achter de schermen geven van ons dynamische familiebedrijf. We hopen de bezoekers een goede indruk te kunnen geven van wat Blom doet, waar we gespecialiseerd in zijn en hoe het voelt om deel uit te maken van onze organisatie”, zegt operationeel manager Antoni Blom.

Antoni vindt het Werkfestival een mooi initiatief om samen met de Sneeker ondernemers de deuren van de bedrijven te openen. “Het is voor ons een goede gelegenheid om Blom Interieurs als bedrijf onder de aandacht te brengen en vooral de mens achter Blom te laten zien.”

“Dagelijks richten wij recreatiewoningen, hotels, horeca, studentenhuisvesting en zorginstellingen in. Wij blijven groeien en steeds verder uitbreiden, daarom zijn wij regelmatig op zoek naar ambitieuze en enthousiaste medewerkers en/of stagiaires die ons team kunnen versterken. Het mooie aan het Werkfestival is dat je als bezoeker persoonlijk in contact komt met je mogelijke werkgever en andersom kunnen wij alvast kennismaken met potentiële collega’s!”

Samenwerking, werkplezier en servicegerichtheid staan bij Blom Interieurs centraal. Antoni: “Ons doel is altijd om de bewoner, cliënt of gast aangenaam te verassen. Uitdaging vind ik dan ook het mooiste aan mijn vak. Het elke keer weer proberen om net een betere invulling te geven aan de projecten. Iedere keer krijg ik echt weer een kick wanneer wij samen met ons team deadlines realiseren en de mooiste projecten opleveren!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.