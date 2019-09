Friesland College aan het Werkfestival: “Ook al is het een tijdje geleden dat je in de schoolbanken zat, bij ons vind je een passende opleiding”

Sneek – Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

“Voor het vinden van een baan, heb je soms scholing nodig. Op het festival wil ik, samen met mijn collega´s, je kennis laten maken met de diverse mogelijkheden van het Friesland College”, zegt Rommy van Lingen, opleidingsmanager van ROC Friesland College.

Het Friesland College is dan ook vertegenwoordigd op het Werkfestival en komt graag in contact met de bezoekers en andere deelnemende bedrijven om de scholingsmogelijkheden onder de aandacht te brengen. “Een gesprek over wensen en mogelijkheden voor scholing kan direct plaatsvinden wat absoluut een meerwaarde is van dit evenement.”

“Ook al is het een tijdje geleden dat je in de schoolbanken zat, bij het Friesland College vind je een passende opleiding of cursus op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Het Friesland College verzorgt onderwijs wat aansluit bij de behoefte van de deelnemer en de werkgever. Studeren en werken? Een certificaat voor een specifieke beroepsvaardigheid? De mogelijkheden van flexibel onderwijs willen we graag presenteren tijdens het Werkfestival.”

“Scholing op maat is waar het Friesland College zich in onderscheidt. Er is voor iedereen een kans op het gebied van scholing. Het mooist aan mijn vak vind ik dan ook dat het mensen een kans biedt zich te ontwikkelen.”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.