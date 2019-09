Pilot project Randstad & Technicom start bij Friese bedrijven

IJlst- Randstad en Technicom bundelen de krachten en starten per 13 september een nieuw opleidingstraject met de naam Productie Pro. Productiemedewerkers worden in een periode van 6 maanden opgeleid en ontvangen een erkent MBO-certificaat niveau 2.

Productie Pro is het antwoord op de grote behoefte aan geschoolde medewerkers op te arbeidsmarkt en kan worden gevolgd door zowel medewerkers in de industrie die nieuw instromen, als huidige medewerkers zonder (relevante) opleiding. De eerste lichting bestaat uit 8 deelnemers die werkzaam zijn bij twee Friese bedrijven, Lankhorst Engineered Products uit Sneek en SOPREMA BV uit IJlst. Op 13 september as starten zij hun opleiding op de locatie van SOPREMA BV in IJlst. Half maart ronden zij de opleiding af en zijn zij bij de twee bedrijven direct breder inzetbaar met hun nieuwe vaardigheden en hebben zij een erkent opleidingscertificaat op zak.

“Op onze fabriekslocatie in IJlst zien wij dagelijks dat processen veranderen en producten worden verbeterd waardoor wij een aangepaste inzet verwachten van onze collega’s. Medewerkers bij SOPREMA zijn vaak meerdere jaren in vaste dienst en hebben al hun kennis opgedaan op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat deze kennis ook overeenkomt met de behoeftes van de arbeidsmarkt. Door middel van het Productie Pro programma van Randstand en Technicom bieden wij onze werknemers de kans zich te ontwikkelen en om hun kennis en kunde te koppelen aan een erkent MBO certificaat”, aldus Jelle Johan Hoomans, plantmanager bij SOPREMA BV.

Het traject is door Randstad en Technicom ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het beginpunt is niet het soort opleiding maar juist de vraag welke werk- of vakvaardigheden er nodig zijn. Tijdens het opleidingstraject staat de beroepspraktijk centraal, de medewerker leert op zijn eigen werkplek. Door het koppelen van theorie- en praktijksituaties aan de eigen werkomgeving wordt de betrokkenheid en de motivatie vergroot.

Achtergrond informatie Randstad, Technicom en SBB:

Natascha van der Laan, manager Randstad Vakschool: “We zijn enorm trots dat het ons samen met Technicom is gelukt dit opleidingstraject te ontwikkelen. Het mooie van dit traject is dat het erg geschikt is voor kandidaten die geen volledige MBO-opleiding aankunnen, maar hiermee in staat worden gesteld om toch een MBO-certificaat te behalen. Hiermee dragen we bij aan het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt voor nu én in de toekomst. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan een grote vraag in de markt naar specifieke beroepsvaardigheden. Het is mooi daar een bijdrage aan te leveren.“

Dennis Vollebregt, commercieel directeur van Technicom: “Het opleidingstraject tot Productie Pro biedt een brede doelgroep de kans hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Door de erkenning van het certificaat, door het ministerie van OC&W, wordt waarde toegevoegd voor alle betrokken partijen. Het erkennen van de opgedane kennis en vaardigheden vormt het fundament van een leven lang leren.”

Daan van den Brand, beleidsadviseur SBB: “De veranderende arbeidsmarkt vraagt om de inzet van iedereen, ook van mensen die nog niet beschikken over een startkwalificatie op niveau 2. Het opleidingstraject Productie Pro zorgt voor een erkend certificaat als onderdeel van het diplomaregister. Hierdoor is deze groep beter toegerust voor de veranderende arbeidsmarkt en beschikken zij over een certificaat waar zij in de toekomst nog veel profijt van hebben. De samenwerking tussen Randstad en Technicom laat zien hoe onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de inzetbaarheid van deze groep vergroten.”