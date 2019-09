Sneek- Werken in de bouw is veelzijdig, afwisselend en ook nog eens heel leuk. Samenwerken, creatief denken, werken met je handen en goed kunnen plannen, zijn de eigenschappen die échte bouwers gemeen hebben. Friso is op zoek naar deze échte bouwers. Daarom organiseert Friso op zaterdag 14 september het Friso Familie Festival.

Het Friso Familie Festival is een Open Dag waarbij iedereen welkom is. Van schoolkinderen tot oud-medewerkers. En van werkzoekenden tot bouwdocenten. Met een boordevol programma (van 11.00 – 14.00 ) voor jong & oud willen wij de bezoekers zoveel mogelijk enthousiast maken voor de bouw. Op het Festivalterrein aan de Houkesloot (Pieter Zeemanstraat 9, Sneek) organiseren we tal van activiteiten. Bezoekers kunnen die dag ook een kijkje nemen in de Timmerfabriek op industrieterrein De Hemmen in Sneek. Kortom een evenement dat je niet wilt missen.

Voor meer info: https://www.frisobouwgroep.nl/festival