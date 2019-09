Renate Venema-Zomer nieuwe directievoorzitter Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Sneek- Mevrouw Renate Venema-Zomer wordt de nieuwe directievoorzitter van de coöperatieve

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Renate Venema volgt Jan Pieter van Oosten op die per 1 september is gestart voor Rabo Agrifinance in Saint Louis (USA).

Renate Venema (51) heeft de afgelopen 10 jaar verschillende functies bekleed voor Rabobank in de regio Groningen, momenteel is ze nog werkzaam als directeur Grootzakelijk Groningen-Drenthe. Samen met Eelkje Nicolai (directeur Particulieren) vormt Renate Venema het directieteam van onze lokale bank. Renate Venema start omstreeks 1 november.