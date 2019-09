Rabobank Sneek aan het Werkfestival: “Wij vinden het belangrijk dat in onze regio gezinnen financieel redzaam zijn en ondernemers groeien”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Rabobank vindt het belangrijk dat gezinnen financieel redzaam zijn en ondernemers groeien. Daarom is Rabobank deelnemer aan het Werkfestival. “Het is belangrijk dat werknemers werk doen waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden. Wij willen samen met de andere ondernemers laten zien welke mooie bedrijven en functies Sneek e.o. te bieden heeft”, aldus Pier Damstra, accountmanager Midden/Klein Bedrijf. Pier verwacht dan ook dat de bezoekers blij verrast zullen zijn met de uiteenlopende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Samen bereik je meer en dit wil Pier graag laten zien tijdens het Werkfestival. “Ik word beter van jou, daar geloven wij in. Wij houden ons niet alleen maar bezig met geld. We willen de wereld beetje bij beetje beter maken en beginnen in Friesland. Wij werken continu aan een betere bank.” Een mooie curriculum vitae is niet waar ze bij Rabobank naar opzoek zijn. “Een collega met de juiste instelling is waar wij naar kijken en die zowel de bank, als zichzelf, continu wil blijven ontwikkelen.”

Een ondernemer wil zich bezighouden met ondernemen en niet met complexe en in zijn/haar ogen saaie bankzaken, zegt Pier. Wat hij zo leuk aan zijn vak vindt? “Hoe cliché het ook klinkt, een tevreden klant is mijn drijfveer. Samen met de klant bespreken we de wensen op zakelijk gebied, maar ook privé. Voor mij is het de uitdaging om complexe bankzaken eenvoudig uit te leggen en/of voor de klant te regelen.”

