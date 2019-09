Tailor & Stitch aan het Werkfestival: “Wij zijn een van de weinige textielproductiebedrijven in Nederland”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Tailor & Stitch is altijd opzoek naar enthousiaste en getalenteerde collega’s. “In Friesland is het erg lastig om gekwalificeerd personeel te vinden die kennis en ervaring heeft met de textielbranche. Hiervoor willen wij meer bekendheid creëren binnen onze regio”, aldus directeur Bart Ebink. Tailor & Stitch ontmoet graag de verschillende ondernemers, enthousiastelingen en nieuwe contacten op het Werkfestival. ““Ik zie het Werkfestival als een unieke samenwerking tussen Sneker bedrijven die allen voor de uitdaging staan voor het werven van personeel. Bovenal verwachten wij dat het een leuke dag wordt, waarbij veel synergie zal ontstaan!”

Tailor & Stitch ontwerpt, adviseert en produceert kleding voor bedrijven en zit gevestigd aan de Leidekkersstraat, maar heeft ook een kantoor en fabriek in India. “Wij zijn een van de weinige textielproductiebedrijven in Nederland. Door onze korte lijnen met India, is het mogelijk om kleding met bijzondere huisstijl en privatelabel te produceren.” Benieuwd naar de productie en producten van Tailor & Stitch? “Dit laten wij graag zien op het Werkfestival!”

Wat Bart het mooiste aan zijn vak vindt? “Dat vind ik de dynamiek van de dagelijkse uitdagingen en successen!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.