The Imagineers genomineerd voor innovatieprijs KvK

Sneek- The Imagineers uit Sneek zijn met hun “Windplanner” software genomineerd voor de innovatie prijs van de Kamer van Koophandel. Zij zijn al uit vele honderden inschrijvingen geselecteerd voor de top 100. Op 25 september wordt door de vakjury bekend gemaakt op welke positie Windplanner is geëindigd. En tot 25 september kan er door iedereen gestemd worden voor de publieksprijs, op https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/Windplanner-Innovatieve-visualisatie-maakt-energieprojecten-zichtbaar-en-begrijpelijk of https://www.stemvoorinnovatie.nl/

Dit is wat de Kamer van Koophandel schrijft:



Windplanner: Innovatieve visualisatie maakt energieprojecten zichtbaar en begrijpelijk

Schone energie heeft de toekomst. Toch is een wind- of zonnepark in jouw directe omgeving vaak moeilijk voor te stellen. “Liever niet in mijn achtertuin” is een vaak gehoorde reactie. Maar is dat wel terecht? Met Windplanner kunnen projectontwikkelaars in een vroeg stadium de effecten van een windmolenproject plannen, visualiseren en communiceren met de omgeving.

Realistisch beeld

Windplanner is een webapplicatie die projectontwikkelaars in staat stelt om de betrokkenen van een wind- en zonproject een realistisch beeld te geven. De tool is geschikt voor planning, simulatie, visualisatie en als communicatietool. De tool zet een soms abstracte projecttekening om in een 3D-visualisatie. Op afbeeldingen, bijvoorbeeld van Google Streetview, kun je windmolens intekenen en aanpassen qua grootte, aantal of type. De tool berekent de effecten van windrichting, windkracht en schaduw op de molens en hun omgeving. Naast de foto-visualisaties kunnen in de applicatie ook kaarten met geografische informatie gebruikt worden, om een project optimaal te plannen en om het plan aan de omgeving uit te leggen.

Energietransitie en sterke partners

Windplanner heeft alle gangbare modellen windturbines en zonnepanelen in de software zitten. De toepasbaarheid is dan ook groot. Sterke partners, zoals twee regionale ontwikkelingsmaatschappijen, ondersteunen deze innovatie. Windplanner heeft in Nederland inmiddels een aanzienlijk marktaandeel en ook in het buitenland weet Windplanner al voet aan de grond te krijgen met deze ‘typisch Nederlandse innovatie’. Met betere visualisatie worden plannen voor schone energieprojecten begrijpelijker, en kan deze tool een bijdrage leveren aan versnelling van de aanstaande energietransitie.