Joël Heiner nieuwe Online Marketing Consultant versterkt Snakeware

Sneek- Met de komst van Joël Heiner als Online Marketing Consultant bij digital specialist Snakeware uit Sneek voltrekt zich een opmerkelijke transfer. Heiner was ruim acht jaar commercieel directeur van ICIT en later oprichter van online marketingbureau Followr. Zijn overstap naar Snakeware tekent het succes van de Sneker onderneming.

Heiner gaat als online marketing consultant de digitale groei voor opdrachtgevers inhoud geven. Daarmee wordt hij de vijfde online marketing consultant bij Snakeware. De aanstelling van de ervaren Heiner past in de focus van Snakeware om haar toppositie in de markt als innovatieve en voortuitstrevende specialist in digitale producties vast te houden en verder uit te bouwen.

Ervaring

Heiners ervaring in de digitale sector was doorslaggevend voor de transfer, vertelt Toine Dinkelberg, CDO van Snakeware. “Snakeware was op zoek naar een ervaren online marketing consultant om inhoud te geven aan de verdere groei in digital driven marketing”, aldus Dinkelberg. “Joël past precies bij de energieke, innoverende club die Snakeware is”, voegt Ate van der Meer, CCO van Snakeware, toe.

Investeren

Om de beoogde groei en continuïteit als duurzaam strategisch partner van opdrachtgevers goed door te zetten, investeert Snakeware continu in talent en kwaliteit. “Opdrachtgevers kiezen voor Snakeware op basis van een duurzame online marketingvisie, gesteund door 25 jaar digital-ervaring die met de inzet van ruim 50 digital rockstars leidt tot innovatieve en prijswinnende producties. Gaaf om me daarbij aan te mogen sluiten, én de eerste nieuwe opdrachtgevers zijn al een feit!” reageert een enthousiaste Joël Heiner.

Vernieuwing

Heiner was van 2006 tot 2015 commercieel directeur bij ICIT, waarna hij het online marketingbureau Followr oprichtte. In zijn rol als online marketing consultant bij Snakeware helpt Heiner opdrachtgevers om middels data driven marketing op basis van data de strategie uit te zetten. “Als bedrijf hebben we een duidelijke visie: op basis van data, strategisch advies geven om onze opdrachtgevers verder te versterken. Door de komst van Joël kunnen we zijn expertise voor onze groeiende stroom opdrachtgevers nog beter inhoud geven”, aldus Dinkelberg.

Over Snakeware

Sinds 1995 creëert Snakeware het digitale DNA van opdrachtgevers. Een sterk Digital DNA zorgt voor duurzame verbinding en resulteert in grotere merkbekendheid, meer omzet en hogere klantentrouw tegen lagere kosten. Snakeware versterkt met eigen software en 25 jaar ervaring de online positie van haar opdrachtgevers op basis van data analyse en online strategie. Meer informatie is te vinden op www.snakeware.nl.