Empatec slaat handen in één met Groepen Friesland en Ontdek ons!

Sneek- Sinds begin dit jaar voert Empatec met zijn hoveniers groenonderhoud uit voor het Kameleondorp in Terherne. Het Kameleondorp is lid van de vereniging Ontdek ons! Verschillende ondernemers, lid van Ontdek ons! en/of Groepen Friesland, zijn dezelfde samenwerking aangegaan met Empatec Hoveniers. Een bijzondere samenwerking waarbij recreatie en groenonderhoud resulteren in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkzaamheden

Empatec voert met haar hoveniers groenonderhoud uit voor onder andere gemeenten en instellingen in het Noorden van Friesland, maar ook voor leden van Ontdek ons! en Groepen Friesland. Dit betekent dat het groenonderhoud bij o.a. campings, groepsaccommodaties, zeilscholen en jachthavens door Empatec-vakmensen kan worden uitgevoerd. De samenwerking en uitvoering van het werk is door de korte lijnen efficiënt en flexibel. De ondernemers van Ontdek ons! en Groepen Friesland staan in direct contact met de verantwoordelijken en medewerkers van Empatec. Een grote groep ondernemers zet zich hiermee in om Friesland groen en ondernemend te maken en houden.

Succesvolle aftrap

Nop de Graaf en Stefan de Lange van Kameleondorp in Terherne bijten de spits af. Sinds april 2019 werkt Empatec er met man en macht aan het groenonderhoud. Grasmaaien, snoeiwerkzaamheden en onkruidbeheersing. Alles om het er netjes en professioneel uit te laten zien. “De mannen en vrouwen van Empatec zijn hier sinds april aan het werk, en tot nu toe zijn wij dik tevreden”, aldus de mannen van Kameleondorp.

Over Ontdek ons!

De leden van Ontdek ons! representeren vele vormen van het toeristisch en recreatief product, zoals dagrecreatie, groepsaccommodaties, bootverhuur, kleine hotels, bungalowverhuur en campings verspreid over Friesland. De ondernemers hechten aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor en bij hun gasten.

Over Groepen Friesland

Groepen Friesland vertegenwoordigt groepsaccommodaties van 10 tot 100 of meer personen. Dit betekent een divers aanbod van unieke locaties waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Bovendien heeft elke onderneming zijn specialiteit. Paarden kunnen bijvoorbeeld worden gestald, fietsen gehuurd, zeil- of kanotochten worden ondernomen en er zijn aangepaste accommodaties beschikbaar.

Over Empatec Hoveniers

Empatec medewerkers werken met en in de natuur. In weer en wind gaan ze op pad en verzorgen de aanleg en het onderhoud van groen. Empatec doet dat voor gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren. Voor particulieren doet Empatec veel tuinonderhoud en aanleg, maar ook bestrating en schilderwerk. De mensen van Empatec weten waar ze het over hebben en adviseren en denken mee.