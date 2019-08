Patyna aan het Werkfestival: “Het mooie aan werken in de ouderenzorg is bewoners ‘mei-elkoar’ een thuis bieden”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Aan de slag als verpleegkundige, verzorgende, activiteitenbegeleider of als facilitair ondersteuner in de ouderenzorg? Dat kan bij Patyna, een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland. “We bieden een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan met name ouderen. Op het Werkfestival willen we graag aan de inwoners van Sneek laten zien wat Patyna als werkgever kan bieden”, aldus Laura Sol, medewerker Patyna.

Patyna wil middels Werkfesitval bezoekers laten kennismaken met het werken in de ouderenzorg en werkzoekenden en hun organisatie samenbrengen. “We willen laten zien wat het werken bij Patyna zo leuk maakt en de bezoekers enthousiasmeren voor een baan of opleiding bij ons.”

Zo is Patyna actief in verschillende regio’s, waaronder Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. De zorg wordt verleend vanuit 30 locaties of bij de cliënt thuis. “Het Werkfestival is een meerwaarde voor ons, omdat het een evenement is voor mensen uit de regio waar wij ook actief in zijn.”

De unieke mens staat centraal in het werken bij Patyna. “We hechten veel waarde aan aandacht, verbinding en vertrouwen in de gemeenschappen waar wij in werken. Fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten, is waar wij voor staan.” Het mooie aan werken in de ouderenzorg vindt Laura de bewoners ‘mei-elkoar’ een thuis bieden. “We helpen elkaar en we delen, want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.