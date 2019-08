Douma Staal aan het Werkfestival: “Wij openen onze deuren en laten graag ons computergestuurde machinepark zien”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Op zoek naar een stageplaats of baan in de staalhandel? Douma Staal vertelt hier graag meer over op de laatste zaterdag van september, tijdens het Werkfestival. Het Sneker bedrijf, gevestigd aan de Voltastraat, geeft graag een kijkje achter de schermen. “Wij doen mee, omdat wij ons team willen versterken. Daarom zijn wij opzoek naar stagelopers en medewerkers”, vertelt Marco Ringalda.

Met een oppervlakte van 33.600 m², computergestuurde boor- en zaaginstallaties, wagenpark en een ijzersterk team, bevoorraadt Douma Staal vanuit de vestiging in Sneek haar klanten. “Wij willen ons mooie bedrijf en machines met plezier laten zien en hopen hiermee een groot aantal potentiële medewerkers te enthousiasmeren om bij ons aan de slag te gaan.”

Waarom juist het Werkfestival? “Als wij op deze manier mensen een baan kunnen helpen, kunnen we vervolgens samen aan de slag om onze klanten te bedienen!” Douma Staal koopt producten over heel de wereld in, om ze vervolgens te verkopen aan hun klanten in Nederland. “Onze huiftrailers en trailers met eigen kraan maken het mogelijk om klanten in heel Nederland te bedienen. Samen met de machines, die wij graag op 28 september demonstreren, kunnen wij maatwerk aan onze klanten bieden.”

En dat maakt het werken bij Douma Staal zo leuk, vindt Marco. “Het mooiste aan mijn vak vind ik om samen met de klant te werken aan een breed scala aan eindproducten!”

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek.