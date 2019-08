Sneek – Op 6 september a.s. is de grote opening van dé personal training studio in Sneek. Train with Thomaske is een compacte gym die gericht is op functioneel trainen. Naast begeleiding van training wordt er ook voedingsadvies en online coaching aangeboden.

Kijk op www.trainwiththomaske.com of kom vrijdag 6 september 15:00-20:00 uur langs om de sfeer te beleven en te profiteren van persoonlijke kortingen. Adres: Tingieterstraat 14K, 8601 WJ Sneek