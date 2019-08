Open Huis project MorgenWonen in Harinxmaland

Sneek- Zaterdag a.s. is er van 11.00- 13.00 uur OPEN HUIS van het project MorgenWonen in de wijk Harinxmaland.

Het project MorgenWonen aan de “Evert Egbertsstraat”, bestaat uit 25 woningen (8 hoekwoningen en 17 tussenwoningen), die energie-nota-nul worden gebouwd met een hoogwaardige uitvoering en een luxe afwerking.

De woning is uitstekend geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van drielaags isolatieglas. De woning heeft geen CV-ketel maar is voorzien van een duurzame warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt. In combinatie met de vloerverwarming biedt dit een zeer comfortabel binnenklimaat. Het dak is aan de meest zuidelijke kant bekleed met zonnepanelen waarmee u, uw eigen duurzame energie opwekt. Het huis wordt zeer compleet opgeleverd, inclusief vloer- en wandafwerking en een compleet ingerichte badkamer en keuken met luxe apparatuur.

* Woonoppervlakte: van ± 125 tot 131 m².

* Inhoud: variërend van 479 m³ tot 506 m³.

Comfortabel en luxe wonen vanaf € 1.060,– per maand.

De woningen worden dus in alle opzichten gebouwd met het oog op morgen: buitengewoon duurzaam en milieubewust.

Voor meer info Struiksma Makelaars Sneek 0515-418282. www.struiksmamakelaars.nl