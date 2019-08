Glashandel Sneek aan het Werkfestival: “Wij laten graag de veelzijdigheid van de glaswereld en het glasproduct zien”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Op zoek naar een baan in de glaswereld? Dan is Glashandel Sneek op zoek naar jou en zien ze jou graag op 28 september tijdens het Werkfestival. “Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste werknemers, met name glassnijders en glaszetters zijn van harte welkom! Daarnaast willen we werkzoekenden enthousiasmeren om dit veelzijdige vak in de glaswereld te kiezen”, aldus Klaas de Bok, directeur Glashandel Sneek.

Glashandel Sneek is leverancier van diverse soorten glas zoals: enkel glas, isolatieglas, brandwerend glas en veiligheidsglas en zit gevestigd op industrieterrein de Hemmen. “We geven bezoekers graag een kijkje binnen ons bedrijf. Wij richten ons bijvoorbeeld steeds meer op groen-glas en dragen bij aan een energiezuinig verbruik. Dit laten we dan ook graag zien!”

Waarom juist dit event? “Naast dat wij een Sneeker bedrijf zijn, is juist de verscheidenheid van Sneeker bedrijven die het ondernemen in Sneek zo succesvol maakt! Een glasgroothandel mag hier zeker niet ontbreken.” Het gehele traject van inkoop, opslag en transport, heeft Glashandel Sneek in eigen beheer. “Daardoor kunnen een goede service bieden. Tevens zijn wij een erkend inzamelpunt voor afvalglas, zo kan voorkomen worden dat glas in het milieu terecht komt. Duurzaamheid is enorm belangrijk voor ons.”

Wat Klaas het mooiste aan zijn vak vindt? “De veelzijdigheid die het glasproduct te bieden heeft.”

Als bedrijf meedoen aan het Werkfestival? Of benieuwd naar wat het Werkfestival te bieden heeft? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.