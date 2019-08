Empatec aan het Werkfestival Sneek: “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat Empatec uit negen vakbedrijven bestaat”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Altijd al willen weten wie de werknemers zijn, welke producten en diensten Empatec levert? Dit laat Empatec graag zien op 28 september! “Bijna iedereen is wel bekend met Empatec. Via het Werkfestival willen wij bezoekers en geïnteresseerden een kijkje achter de schermen gunnen. We hopen hiermee een goed beeld te kunnen geven van ons bedrijf”, aldus Susanne Poiesz, accountmanager Empatec Dienstverlening.

Empatec is een bedrijf waar mensen werken die hulp nodig hebben bij het vinden van werk of begeleiding bij het werk nodig hebben. “We zijn een gewoon bedrijf met bijzondere mensen. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten, is dat Empatec uit verschillende bedrijven bestaat. We horen vaak van mensen dat wij tuinen bijhouden, maar we doen veel meer.” Zo heeft Empatec een Meubelfabriek in Franeker, een eigen Metaalbedrijf en Dienstverlening. “Onze bedrijven kunnen altijd goede vakkrachten gebruiken. We hopen via deze weg de juiste mensen hiervoor aan te spreken.”

Door hieraan deel te nemen hoopt Susanne dat het netwerk van Empatec wordt vergroot. “Empatec is een grote werkgever in de regio. Wij willen laten zien dat onze medewerkers alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en dat bij ons mensen van waarde zijn. Het Werkfestival bereikt veel mensen uit de regio en daarmee hopen we dat bezoekers een nog beter beeld krijgen van ons bedrijf.”

Wat Susanne het mooiste aan haar vak vindt? “Het samenbrengen van klanten en wensen. De klanten laten verbazen over wat wij allemaal in huis hebben en de medewerkers trots te zien op een taak die ze hebben uitgevoerd!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.