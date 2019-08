Chessa Metaalbewerking aan het Werkfestival: “In de vorm van een beladingsrobot laten wij graag een stukje automatisering zien”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Benieuwd naar de werkzaamheden, machines en het team van Chessa Metaalbewerking? Dit laten ze graag zien op 28 september! Chessa Metaalbewerking is ooit begonnen als eenmansbedrijf gespecialiseerd in reparaties. Vandaag de dag levert het Sneker bedrijf complete machines en is het machinepark uitgebreid. “Wij willen graag laten zien wat wij met ons kleine bedrijf, onze vakmensen en moderne machines met technisch moeilijke producten, kunnen produceren”, aldus Wieger Miedema.

Wieger vindt het een meerwaarde van het Werkfestival dat mensen zelf kunnen komen kijken. “Dat ze zich kunnen verbazen over de uiteenlopende werkzaamheden binnen een metaalbedrijf.” Niet alleen de werkzaamheden zijn uiteenlopend, ook de klanten van Chessa Metaalbewerking zijn erg divers. Ze bevinden zich door heel Nederland. Zo werkt Chessa voor de voedingsmiddelen industrie, de offshore, de scheepsbouw, de jachtbouw, voor technische diensten van grote bedrijven, de carrosseriebouw en voor de machinebouw. “Door hieraan mee te doen willen we meer naamsbekendheid creëren en interesse wekken bij werkzoekenden.”

Chessa Metaalbewerking probeert in de totale behoefte van de klant te voorzien. “Wij zijn specialist op het gebied van verspaning. We kunnen kleine en grote series goed aan, maar ook één of twee stuks. Het is met name de combinatie waarin wij sterk zijn. Deze dag willen wij een deel van de automatisering binnen ons bedrijf laten zien. Dit doen wij in de vorm van onze beladingsrobot.”

Wat Wieger het mooiste aan dit vak vindt? “Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk en kan je je niet verschuilen. Binnen het ondernemerschap vind ik het mooiste dat je zelf de beslissingen neemt en vrijwel direct resultaat ziet. Echter bepaal je samen met je medewerkers de koers van het bedrijf!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.