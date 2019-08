ZONklaar aan het Werkfestival Sneek: “Wij willen met name laten zien dat wij twee banen in één hebben”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ook ZONklaar stelt deze dag ter gelegenheid de deuren open voor publiek. Het in 2010 opgerichte bedrijf ZONklaar reinigt, stalt, impregneert, repareert en onderhoudt bootkappen, zeilen of zonweringen. “Er zijn in Nederland maar een handjevol bedrijven die hetzelfde doen als wij. We hopen dan ook een grote groep geïnteresseerden kennis te laten maken met het vak. We willen met name laten zien dat we eigenlijk twee banen in één hebben. In de winter werken we binnen en doen we reinigingswerkzaamheden, zomers wordt men naast deze werkzaamheden ook opgeleid tot zonweringsmonteur”, aldus directeur Tino Schurer.

De meerwaarde om juist hieraan mee te doen is de laagdrempeligheid, vertelt Tino. “Door een moment te kiezen om zowel ondernemers als belangstellenden bij elkaar te brengen en met elkaar kennis te maken, vind ik goed bedacht.”

“Wij doen deels mee om dit leuke initiatief te ondersteunen en deels om ons bedrijf in de spotlight te zetten. Daarnaast willen wij laten zien dat wij een ambitieus bedrijf zijn, die de komende jaren verder zal groeien.” Bovendien werkt ZONklaar graag samen met jonge mensen die zij intern verder opleiden. “Het Werkfestival is een mooie manier om in korte tijd veel jongeren te laten zien wat wij doen. Hopelijk zitten er een paar pareltjes tussen die wij deze dag mogen ontmoeten!”

De diversiteit aan werkzaamheden, persoonlijke ontwikkeling en ideeën tot leven laten komen, vindt Tino het mooiste aan dit vak. “Daarnaast is vrijheid mijn grootste drijfveer en haal ik veel voldoening uit het enthousiasmeren van jonge mensen om hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.